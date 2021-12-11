Александр Серяков, эксперт в области онкологии, в ходе беседы с ведущим радио Sputnik отметил, что инфицирование штаммом «Омикрон» COVID-19 несет большую угрозу пациентам, страдающим от рака.

Согласно его словам, при комбинировании коронавирусной инфекции с онкологическим заболеванием больной умирает с 18-процентной вероятностью. Каждому пятому госпитализированному требуется подключение к аппарату ИВЛ. Данные результаты были получены после проведения исследования в 9 российских регионах. Схожие выводы получили и американские врачи.

На территории КНР показатель летальности при сочетании рака и SARS-CoV-2 и вовсе составил почти 40%. Врач отметил, что в ходе пандемии медработники подстраивают и корректируют лечение больных с онкологией под новые штаммы коронавируса. В СМИ напоминают, что «Омикрон» был обнаружен в ЮАР у ВИЧ-инфицированного.