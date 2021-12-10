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Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук в беседе с РИА Новости сообщил, что у России хватит сил, чтобы нейтрализовать провокации, проводимые в Керченском проливе.

Как сообщается, недавно провокацию провёл корабль «Донбасс» ВМС Украины. Согласно заявлению ФСБ РФ, судно осуществляло передвижение в направлении Керченского пролива. На требования сменить курс реакции не последовало. Однако некоторое время спустя корабль всё же развернулся и взял обратный курс.

Действия экипажа были оценены как провокация. Кроме того, отмечается, что время провокации совпало с переговорами глав США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Согласно заявлению Форманчука, России хватает сил, что помешать несанкционированному проходу иностранных кораблей в своих территориальных водах. Также он указал, что произошедший инцидент входит в составной сценарий по нагнетанию ситуации у российских границ.

Ранее Михаил Шеремет предупредил власти Киева о том, что им не следует повторять провокации, аналогичные инциденту в Керченском проливе. Он заявил, что в этом случае следует ждать серьёзных последствий.

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