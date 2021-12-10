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Михаил Шеремет, российский народный избранник, в ходе разговора с редакцией РИА «Новости» предупредил киевские власти о том, что им не следует повторять провокации, касающиеся прорыва через Керченский пролив.

Согласно его словам, за подобными действиями всегда стоят украинские высокопоставленные чиновники. Без одобрения лидера Украины этого бы не случилось. Он сообщил, что при повторении попыток пройти через пролив украинские суда и их экипажи ждут серьезные последствия

Российский парламентарий добавил, что действия сотрудников пограничных служб РФ будут соответствовать законодательству страны. Ответственными за судьбы украинских экипажей станут киевские власти, которые могут отдать преступный приказ. Шеремет заявил, что провокации со стороны Украины угрожают морскому судоходству.

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