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Максимум Скулачев, специалист в области вирусологии, в ходе беседы с журналистами «URA.NEWS» отметил, что масштаб пятой волны SARS-CoV-2, которая связана с распространением омикрон-штамма», будет зависеть от числа вакцинированных и переболевших людей.

Согласно его словам, россиянам удастся избежать опасных последствий от будущей вспышки лишь в том случае, если основная масса будет иметь иммунитет к болезни. Он напомнил, что переболевшие или привитые реже заражаются и не так активно распространяют вирус, поэтому, чем их больше, тем лучше.

Вирусолог добавил, что сейчас трудно определить, как много в стране противников вакцины, умудрившихся не заразиться в прошлые волны болезни. Однако «Омикрон», вероятнее всего, инфицирует их. Если речь идет лишь о 5-6 миллионах, то ничего ужасного не случится, однако если счет будет идти на десятки миллионов, то система здравоохранения не выдержит, поэтому придется снова вводить карантин.

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