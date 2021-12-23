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В Болгарии заявили, что в следующем году Западу придётся пойти на некоторые уступки перед Россией.

Как заявляет автор болгарского издания «Дума» Лычезар Радев, пойти на этот шаг Западу придётся ради того, чтобы не попасть в стратегическую ловушку. Так, он указывает, что в последнее время Россия и Китай достаточно сблизились, что представляет для Запада и США определённую угрозу.

В дальнейшем отношения двух стран могут перейти и в более устойчивую форму. В частности, возможны такие варианты, как усиление сотрудничества в сфере экономики или проведение совместных военно-морских учений.

Что касается украинского вопроса, то, как заявил автор статьи, Киеву не идут на пользу совершаемые безрассудные действия, которые делают и так незавидное положение страны ещё хуже.

Радев отметил, что есть «утопичный» вариант выхода, который подразумевает формирование Россией зоны «стратегической стабильности». В неё будут входить Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и Крым. Такой вариант возможен в долгосрочной перспективе, так как США уже постепенно лишаются своего статуса «мирового жандарма»», а НАТО теряет смысл существования.

Ранее политолог Лукас Лейрос заявил, что США могут отказаться от Украины. Он объяснил это проводимыми против России провокациями.

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