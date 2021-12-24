Российские пенсионеры не без оснований могут надеяться на получение новой выплаты. Об этом сообщает издание PRIMPRESS со ссылкой на представителя Финансового университета при правительстве РФ Наталью Оганову.

Как считает Оганова, уже в скором времени граждане России узнают о новых денежных выплатах. Различные намеки на выплаты для пенсионеров, как она считает, будут реализованы, но в каком объёме и в какой форме, на данный момент она не знает. К примеру, выплаты могут назначить лишь тем пенсионерам, кто больше не работает.

Но другого способа поддержки пенсионеров, как заявила специалист, у правительства в настоящее время нет. Выплаты же необходимы из-за инфляции и снижения уровня жизни населения в целом.

Размер выплаты, как предполагают эксперты, составит 10 тысяч рублей. Именно такие выплаты граждане получали ранее.

Недавно мы сообщали, что в Госдуму РФ будет внесён законопроект о выплатах для “детей войны”. Речь идёт о людях, родившихся в период с с 22 июня 1928 по 9 мая 1945 года.