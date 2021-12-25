Специалисты рассказали о пользе употребления уксуса. Об этом сообщает издание Yahoo News Japan.

С давних пор уксус применяется в качестве дезинфицирующего средства, а также как антисептик. Кроме того, уксус часто используют в кулинарии. Благодаря своим качествам уксус способен предотвращать пищевые отравления. Также эксперты отмечают, что за счёт большого количества аминокислот уксус помогает людям снимать усталость и улучшает концентрацию внимания. Другим полезным свойством уксуса является укрепление иммунитета.

Однако в больших количествах уксус употреблять нельзя, так как это может привести к расстройству желудка и другим проблемам с ЖКТ. Достаточно всего лишь добавлять уксус в салаты или мариновать в нём овощи.

Также использовать этот продукт можно и не для употребления, а для того, чтобы, к примеру, вымыть и продезинфицировать холодильник.

Ранее специалисты рассказали о пользе хурмы. В этом фрукте содержится множество витаминов, которые способны избавить от чувства усталости и повысить работоспособность.