читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты рассказали о пользе употребления уксуса. Об этом сообщает издание Yahoo News Japan.

С давних пор уксус применяется в качестве дезинфицирующего средства, а также как антисептик. Кроме того, уксус часто используют в кулинарии. Благодаря своим качествам уксус способен предотвращать пищевые отравления. Также эксперты отмечают, что за счёт большого количества аминокислот уксус помогает людям снимать усталость и улучшает концентрацию внимания. Другим полезным свойством уксуса является укрепление иммунитета.

Однако в больших количествах уксус употреблять нельзя, так как это может привести к расстройству желудка и другим проблемам с ЖКТ. Достаточно всего лишь добавлять уксус в салаты или мариновать в нём овощи.

Также использовать этот продукт можно и не для употребления, а для того, чтобы, к примеру, вымыть и продезинфицировать холодильник.

Ранее специалисты рассказали о пользе хурмы. В этом фрукте содержится множество витаминов, которые способны избавить от чувства усталости и повысить работоспособность.

Вам может понравиться

Медики заявили, что коронавирус у детей способен вызвать мультисистемное воспаление

Специалисты из Великобритании заявили, что коронавирус у детей может вызвать мультисистемное воспаление, что является весьма опасным осложнением. Однако встречается это осложнение весьма редко. По словам медиков, оно было выявлено всего
  • Анна
  • 22.12.2021
  • читать 1 минуту

Гематолог Евсеев предупредил о последствиях злоупотребления кофе

Дмитрий Евсеев, специалист в области гематологии, отметил, что ряд нездоровых пищевых привычек, к примеру, чрезмерное употребление спиртосодержащих напитков или кофе, приводят к сгущению крови и образованию тромбов. Согласно его словам,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 декабря – переменная облачность, до -16 °C | город Мытищи: погода, 25 декабря – снег, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 25 декабря – снег, до -3 °C | Подольск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 25 декабря – небольшой снег, до 0 °C |