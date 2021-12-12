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Эксперты Центра общественного здоровья Карелии рассказали, какую пользу принесёт употребление хурмы зимой. Об этом сообщает «Пятый канал».

Как отмечается, хурма содержит витамины А, С и Р, большое количество калия, а также множество пищевых волокон. Благодаря всем этим микроэлементам хурма способствует укреплению здоровья и повышению иммунитета.

Кроме того, содержащиеся в фрукте витамины помогают коже сохранять упругость и эластичность. За счёт калия хурма будет полезла для людей, которые имеют какие-либо проблемы с сердцем или сосудами. А пищевые волокна будут полезны для людей с проблемами пищеварительной системы.

Среди других полезных свойств хурмы специалисты отмечают её способность повышать работоспособность и снижать чувство усталости. Также хурма положительно влияет на нервную систему и работу почек.

Ранее эксперты сообщили, что некоторым людям стоит отказаться от употребления хурмы. Как было отмечено, в этом фрукте много сахара.

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