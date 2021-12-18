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Специалисты из исследовательского центра VTT в Финляндии выяснили, как можно заметно понизить риск заражения COVID-19, не прикладывая значительных усилий.

Для этого, как было отмечено, необходимо всего лишь регулярно проветривать помещение. Так, учёные рассказали, что риск заразиться какой-либо болезнью, не обязательно коронавирусом, увеличивается, если в помещении много вирусов. Регулярное проветривание помогает весьма сильно сократить содержание вирусов в помещении – практически на 90%.

Таким образом, к примеру, в школах, специалисты советуют проветривать окна после завершения каждого урока и оставлять окна открытыми на всю перемену. Во время массовых мероприятий, на которых присутствует большое количество людей, нужно открывать двери не менее, чем на 10 минут, как минимум чем через каждые два часа.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус пришёл в жизнь людей навсегда. В связи с этим он предложил всеобщую вакцинацию и регулярную ревакцинацию.

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