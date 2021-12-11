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Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале обратился к властям и заявил, что коронавирус пришёл навсегда.

В связи с этим Мясников задался вопросом о том, какой будет жизнь людей в будущем, будут ли постоянно повторяться запреты и локдауны, а также ограничения. Он также заявил, что повсеместный масочный режим является имитацией.

Альтернативой всему этому, как Мясников заявил, является всеобщая вакцинация и регулярная ревакцинация. Специалист также отметил, что постоянно будут появляться новые штаммы, из-за чего эффективность вакцин будет меняться и это приведёт к появлению новых форм вакцинации.

Кроме того, Мясников предложил разработать для желающих вакцинироваться людей специальную страховку. В ситуации, если у человека проявятся побочные эффекты от вакцины, он будет знать, что получит помощь.

Недавно доктор Мясников рассказал, чем грозит бесконтрольный приём антибиотиков. Он заявил, что антибиотики могут разрушить слуховые рецепторы и привести к почечной недостаточности.

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