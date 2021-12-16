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У большей части россиян были обнаружены симптомы эмоционального выгорания. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на опрос, который был проведён цифровым медсервисом «Доктор рядом» и платформой hh.ru.

Эмоциональное выгорание, как стало известно, есть у 75% опрошенных. Каждый третий имеет проблемы со сном, повышенную утомляемость, отсутствие удовольствия от рабочего процесса, пониженную концентрацию, а также чувство вины, избавиться от которого не удаётся.

Больше всего об эмоциональном выгорании заявляли жители Новосибирска – об этом заявили 92% опрошенных. На втором месте Казань (85%), на третьем – Санкт-Петербург (78%).

Психолог Марина Решетникова советует людям, заметившим у себя такие симптомы, планировать рабочее время и не забывать об отдыхе, не трудиться из последних сил, перегружая себя, а также разделить зоны для работы и отдыха.

Недавно психиатр Антон Масякин рассказал о причинах эмоционального выгорания. Он отметил, что чаще всего с таким состоянием сталкивают люди, которым по работе приходится долго и много общаться.

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  • Анна
  • 14.12.2021
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