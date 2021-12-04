Главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин сообщил о причинах эмоционального выгорания.

Как отмечается, эмоциональным выгоранием называется состояние физического, эмоционального и умственного истощения, которое проявляется в профессиональной сфере. Привести к такому состоянию могут различные факторы.

Так, эмоциональное выгорание может быть вызвано монотонной рутинной работой, если она не приносит удовольствия. Кроме того, постоянная критика начальства и коллег, частные переработки могут сделать только хуже. Чаще всего с таким состоянием сталкиваются люди, которые работают в социальной сфере и сотрудники, которым по работе приходится долго и много общаться.

Симптомами эмоционального выгорания являются усталость, бессонница, повышенная раздражительность, проблемы с пищевым поведением, а также пренебрежение своими обязанностями.

Для того, чтобы не допустить подобного состояния, Масякин советует четко определить круг рабочих обязанностей и соблюдать режим работы и отдыха. Кроме того, рекомендуется достаточно спать, заниматься спортом, больше времени проводить на свежем воздухе и правильно питаться.

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