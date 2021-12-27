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Журналисты британского издания The Spectator рассказали о причинах «российской агрессии», о которой сейчас всё чаще говорят на Западе.

По мнению журналистов, президент РФ Владимир Путин опасается действий США и НАТО, и в связи с этим он решил проводить агрессивную политику, чтобы создать вокруг границ страны зону безопасности. Кроме того, указывается, что Путин намеревается расширить сферу влияния России и восполнить потери, полученные страной после холодной войны.

В публикации отмечается, что западным экспертам выгодно говорить о действиях Путина как о «бездумном бряцании оружием». Однако в действительности действия Путина и наращивание войск вызваны «страхом» и многочисленными посягательствами на территорию страны в прошлом. Так, указывается, что ранее России пришлось пережить немало вторжений со стороны западных стран.

Кроме того, автор издания указывает, что НАТО не проводит провокаций в отношении России, но Москва считает иначе.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой заявил, что отказ НАТО дать России гарантии безопасности может привести к началу новой холодной войны. Он отметил, что этим отказом США пытаются хоть как-то “насолить” России.

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