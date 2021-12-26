Если НАТО откажется предоставлять гарантии безопасности России, то можно ожидать скорейшего начала новой холодной войны, заявил генерал-майор запада Сергей Липовой. Он пояснил, что США чувствуют стремительную потерю мирового господства и в ситуации с Украиной просто цепляются за последнюю соломинку, чтобы хоть как-то насолить Москве.

По словам главы организации «Офицеры России», США давно уже не опасны для РФ. В распоряжении российских войск имеются современные ядерные и гиперзвуковые ракеты, способные всего за 12 минут долететь до Вашингтона. Значительно уменьшившееся подлетное время дает возможность уничтожить американские города раньше, чем НАТО удосужится нанести РФ какой-либо вред.

Именно поэтому США пора прекратить упираться. Новую гонку за стратегическое превосходство им уже не выиграть, поэтому Вашингтону лучше подписать договор и убраться из региона как можно дальше.