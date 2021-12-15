Москва выполнила свое обещание о производстве прототипа своего боевого беспилотника С-70 «Охотник» с улучшенными характеристиками малозаметности. Такое заключение дали военные обозреватели портала The Drive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Россией публично показан второй летающий прототип боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», который отличается малозаметной конфигурацией сопла в числе многих других усовершенствований, которые должны максимально повысить скрытность и боевую эффективность будущей серийной версии. Хотя этот модернизированный беспилотник «Сухого» еще не летал и ему предстоит долгая серия тестов, министр обороны России Сергей Шойгу уверенно предсказал, что испытательная программа может быть завершена примерно в следующем году, открыв путь для заказа от российских ВКС.

Летный прототип БПЛА был представлен на Новосибирском авиационном производственном объединении (НАПО), где «Охотники» строятся по заказу КБ Сухого. На мероприятии по выкатке второго изготовленного «Охотника» присутствовал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Что касается двигателя, используемого в «Охотнике, то ранее сообщалось, что это вариант АЛ-41Ф, установленный на многоцелевом истребителе Су-35 и начальных версиях истребителя нового поколения Су-57. Неясно, сохранит ли второй прототип такую ​​же силовую установку, но уже очевидно, что выхлоп двигателя оснащен новым плоским соплом, предназначенным для уменьшения инфракрасных и радиолокационных сигнатур.

У первого прототипа явно были серьезные проблемы с дизайном, которые сильно мешали достижению всесторонней низкой наблюдаемости. У второго прототипа поверхности относительно безупречны. Хотя пара выступающих внешних датчиков остается, вероятно, они будут удалены из производственных версий.

Дрон также еще предстоит полностью покрасить, и в конечном итоге он может принять «пиксельный» узор. В частности, передняя кромка крыла имеет решающее значение для обеспечения низкой наблюдаемости, и, возможно, уже была обработана радиопоглощающим материалом.

В целом, второй прототип «Охотника» достиг, по крайней мере, на первый взгляд, большинства мер по снижению сигнатуры. Помимо удаления множества неровностей и антенн, новая версия «Охотника» имеет внешнюю оболочку с меньшим количеством видимых швов и механических соединений. Это похоже на разницу, которая наблюдалась между прототипами Т-50 и более совершенными серийными Су-57.

Последняя производная С-70 представляет собой существенный скачок вперед в способности России использовать малозаметные технологии и производственные возможности. В конечном итоге цель, похоже, состоит в том, чтобы «Охотник» компенсировал некоторые недостатки скрытности Су-57, учитывая, что БПЛА должен работать вместе с истребителем в российской версии концепции «лояльного ведомого». Он также может работать независимо, что тоже потребует большей степени низкой наблюдаемости для многих миссий.

В прошлом сообщалось, что есть планы поставить серийные версии «Охотника» на вооружение ВКС России к 2024 году, хотя столь амбициозные сроки вряд ли будут выполнены. Однако более важным является тот факт, что БПЛА «Охотник» сейчас явно на пути к превращению в настоящий малозаметный боевой самолет. Таким образом, он, вероятно, откроет совершенно новые возможности для российских вооруженных сил. А как только он поступит на вооружение, то, скорее всего, будет предложен на экспорт, что потенциально принесет передовые возможности и другим странам.