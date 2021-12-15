Бывший французский офицер Эрван Кастель, который добровольно приехал на Донбасс, чтобы принять участие в борьбе с американским империализмом, заявил, что война на юго-востоке Украины является специальной операцией Соединенных Штатов.

Он также рассказал, что украинская армия сейчас стала гораздо сильнее, поэтому ополчение ЛНР и ДНР вряд ли сумеет отразить ее наступление. Инструкторы обучили солдат ВСУ, США постоянно их вооружает, что повышает шансы Киева на успех.

По мнению Кастеля, Киев вряд ли рискнет начать крупномасштабную наступательную операцию, так как опасается вмешательства России. Однако если он все же пойдет в атаку, без помощи РФ Народная милиция самопровозглашенных республик Донбасса ничего не сможет сделать с превосходящими силами противника.

Кастель отметил, что ВСУ уже подбирались к населенному пункту Тельманово, который имеет для них большое стратегическое значение. Захват этого города займет не более двух-трех дней, уверен француз. После этого Донецкая республика окажется разделенной.

По словам Кастеля, США будут принимать во всем этом активное участие. Они закроют небо над Донбассом, а затем начнут вводить серьезные санкции против России, чтобы отвлечь ее от происходящего в регионе. Америка без особых мук совести пожертвует сотнями и даже тысячами украинцев, лишь бы добиться своих целей в регионе.