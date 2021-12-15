10-летний мальчик пострадал от упавшего куска глыбы у дома № 75 на Большом проспекте Петроградской стороны. Школьник получил ушиб плеча, откололся фрагмент кости. Мальчику уже оказали медицинскую помощь, сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

В настоящее время по данному инциденту проводится тщательная проверка. Причиной этого стал тот факт, что ребенок обратился за медицинской помощью к врачам из другого района и только спустя сутки. В администрации Петроградского района заявили, что держат ситуацию на контроле, но не захотели брать ответственность за инцидент.

Напомним, что в Петербурге с наступлением зимы серьезные проблемы с уборкой крыш и дорог. Смольный и губернатор Александр Беглов не справились с наступлением непогоды. За прошедшие сутки от ледяных глыб пострадали 60-летний мужчина и 33-летняя женщина. Оба госпитализированы.