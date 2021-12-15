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Будет ли Индия рисковать санкциями США, покупая самое современное российское оружие? Военный обозреватель Майкл Пек в интернет-издании «1945» (19FortyFive) не отрицает такую возможность. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Нет сомнений в том, что Россия хотела бы экспортировать С-500, особенно в такую значимую страну, как Индия, которая такой покупкой сделает С-500 более привлекательным для других иностранных заказчиков. Как и в других странах, экспорт помогает покрыть расходы на разработку нового оружия.

«Как только мы поставим С-500 нашим войскам, Индия будет первой в списке, если она заявит о своем желании закупить это современное вооружение», – заявил вице-премьер Юрий Борисов российским СМИ.

Согласно российским сообщениям, С-500 оснащен радаром дальнего обнаружения и обладает способностью противоракетной обороны, то есть может обнаруживать и уничтожать не только малозаметные самолеты B-2, F-22 и F-35, но и баллистические ракеты за пределами атмосферы и в ближнем космосе, а также гиперзвуковые крылатые ракеты и БПЛА. Для Индии, которая находится в состоянии холодной войны с Китаем, обладающим все более расширяющимся арсеналом баллистических ракет и истребителей-невидимок, доступ к передовым средствам ПВО был бы крайне полезен.

Индия была основным рынком сбыта советского и российского оружия с 1960-х годов. Российская военная техника в индийских вооруженных силах сегодня включает в себя истребители Су-30, танки Т-90, атомные подводные лодки и новейшие зенитные ракеты С-400.

Но именно закупка С-400 предполагает, что приобретение С-500 может стать проблемой. В соответствии с Законом США о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) на Индию все еще могут быть наложены американские санкции за покупку С-400, точно так же, как покупка С-400 Турцией привела к ее исключению из программы истребителей-невидимок F-35. На данный момент администрация Байдена не приняла окончательного решения, хотя на фоне призывов нескольких влиятельных сенаторов США могут предоставить для Индии единоразовое исключение.

Давление США не остановило Индию, в отношении С-400 правительство Моди твердо стоит на своем. После того, как стало ясно, что закупка С-400 может вызвать санкции США, Индия заключила сделку, произвела авансовые платежи через механизм рупия-рубль и теперь начала получать начальные поставки оборудования для первой из пяти систем С-400. Но в случае закупки С-500 Вашингтон может решить, что националистическое правительство индийского премьер-министра Нарендры Моди зашло «слишком далеко».

С одной стороны, Моди не хочет ставить под угрозу развивающиеся отношения с США в сфере безопасности. Индия сейчас покупает американское оружие, в том числе морской патрульный самолет P-8 и буксируемые 155-мм гаубицы M777, подходящие для горной войны в Гималаях против Китая. Индия также является участником Четырехстороннего пакта по безопасности, известного как Quad, заключенного между США, Индией, Австралией и Японией в противовес Китаю.

С другой стороны, Индия не намерена становиться «клиентским государством» для США. Она высоко ценит свои давние связи с Россией, в том числе готовность Москвы продавать современное вооружение без предварительных условий, которые часто затрудняют продажу американского оружия.

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