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Врач-терапевт Сури Дадашева в беседе с РИА Новости перечислила признаки, благодаря которым можно определить развитие рака кишечника ещё на ранней стадии.

Как отметила врач, указать на это заболевание могут такие симптомы, как общая слабость в теле, увеличение температуры тела без какой-либо очевидной причины, снижение аппетита. Кроме того, у человека может начаться отвращение к мясу и проявиться анемия.

Среди других симптомов специалист отметила изжогу, тошноту и рвоту, ощущение неприятного привкуса, боли в животе, проблемы с работой кишечника.

Врач указала, что если человек чувствует себя совершенно здоровым, ему всё равно следует ежегодно проверяться у медиков. Благодаря этому можно найти раковые опухоли на ранней стадии и своевременно начать лечение.

Ранее врач Дмитрий Синицин рассказал о симптомах, по которым можно определить дефицит витаминов в организме. Как отмечается, различные микро- и макроэлементы нужны, чтобы организм человека мог нормально функционировать.

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