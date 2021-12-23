В информагентстве Akhbar-al-Saudia, сославшись на американских военных, отметили, что в северной области акватории Аравийского моря было арестовано судно с крупной партией вооружения.

Согласно опубликованной информации, в неопознанном рыболовецком корабле было обнаружено примерно 1,4 тысячи автоматов Калашникова и свыше 226 тысячи пуль для них. В Минобороны Соединенных Штатов добавили, что у лодки отсутствует официальная приписка. При этом она вышла из иранского порта и двигалась по пути, который нередко применяется для отправки оружия повстанцам из Йемена.

Журналисты отмечают, что пятерых моряков задержанного судна, называющих себя гражданами Йемена, вернут назад на родину. Лодка была потоплена, а ее нелегальный груз арестован. В Пентагоне напоминают, что Совбез ООН запретил поставку вооружений йеменским боевикам.