Специалисты предупредили, что хурма может навредить здоровью некоторых людей. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Как отмечается, хурма содержит множество полезных микроэлементов и витаминов, и употребление этого фрукта помогает укрепить иммунитет. Кроме того, хурму могут без опасений употреблять люди с язвой и гастритом, так как в ней содержится мало кислот.

Но для людей с сахарным диабетом хурма может представлять опасность. В этом фрукте содержится много сахара, поэтому людям с диабетом лучше отказаться от употребления хурмы.

Также специалисты предупредили, что есть слишком много данного фрукта не стоит. Так, в хурме есть грубые пищевые волокна, которые оказывают слабительное действие. Если не злоупотреблять употреблением хурмы, то она поможет нормализовать стул. Однако излишек хурмы может привести к непроходимости кишечника.

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