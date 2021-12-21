Барбара Уолтер, американский профессор и советник ЦРУ, отметила, что сейчас США находятся на грани гражданской войны, так как в них перестали работать демократические институты.

Согласно ее словам, можно выделить два признака надвигающейся катастрофы. Первым из них является переход государства из демократии в анократию (гибрид автократии и демократии), а вторым – появление «этнических мошенников», использующих религиозные или расовые конфликты для получения политических очков. При этом оба они наблюдаются сейчас в Соединенных Штатах.

Эксперт отметила, что данный метод основывается не на изучении настроений в обществе, а на количественных показателях, а также на разнообразных маркерах в экономике и социальной сфере. Поэтому в США сейчас действительно существует риск начала гражданской войны, считает Уолтер.