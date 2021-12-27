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В Сирии дрон «Орион» сбил беспилотник, который мог принадлежать США или Турции.

О применении «Ориона» в Сирии было заявлено лишь недавно. Как сообщается, он был задействован во многих боевых миссиях, а теперь сбил один беспилотник. Для этого была задействована ракета Х-БПЛА.

Отмечается, что о том, что «Орион» применяют для атаки по наземным целям, сообщалось и ранее. О том, что дрон использовал ракету Х-БПЛА, стало известно впервые.

Что касается принадлежности сбитого беспилотника, то, по словам экспертов, практически невозможно, чтобы он принадлежал боевикам. Кроме того, некоторое время назад о потере беспилотников сообщали Турция и США. Таким образом, «Орион» мог сбить турецкие Bayraktar TB2 или ANKA-S или MQ-9 Reaper США.

Ранее мы сообщали, что турецкий дрон атаковал в Сирии жилой дом. В результате инцидента погибли два человека и семеро были ранены.

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