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Турецкий ударный БПЛА нанес удар по жилому дому в населенном пункте Кобани в Сирии. В результате этой атаки погибло два мирных жителя и еще семь человек получили ранения разной степени тяжести, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на курдское издание Firat.

В городе Кобани, расположенном в 126 км от Алеппо, в 2015 году курдские вооруженные формирования разгромили группировку боевиков ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация). Журналисты отмечают, что турецкая атака была направлена именно на курдов, однако пока не установлено, достигла ли она цели.

Турция не в первый раз расстреливает гражданское население в Сирии. Подобный инцидент произошел 21 декабря. Тогда в результате артиллерийского удара погибли три мирных жителя четырех поселков на окраине страны, а также 10 получили ранения. Среди них были дети, отмечает курдское агентство.

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