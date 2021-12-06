Специалисты рассказали россиянам о частных и неприятных симптомах, с которыми можно столкнуться после коронавируса.

Чаще всего пациенты жалуются, что после коронавируса у них начались проблемы с памятью. Данный симптом может появиться вне зависимости от возраста человека и наличия у него хронических заболеваний.

Кроме того, у излечившихся от COVID-19 людей встречаются боли в конечностях и мышцах, сильные головные боли, а также могут начать выпадать волосы. Также у пациентов часто происходит изменение сердечного ритма. Другим симптомом является потеря ориентации в пространстве.

По словам медиков, хотя бы одно подобное осложнение встречается у всех пациентов, которые перенесли коронавирус. Поэтому, если человек не делал тест на коронавирус, рекомендуется сдать тест на антитела.

Ранее неврологи рассказали, как часто у пациентов с коронавирусом происходит опасное поражения мозга. Подобные проблемы были выявлены примерно у каждого сотого пациента.