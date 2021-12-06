Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты рассказали россиянам о частных и неприятных симптомах, с которыми можно столкнуться после коронавируса.

Чаще всего пациенты жалуются, что после коронавируса у них начались проблемы с памятью. Данный симптом может появиться вне зависимости от возраста человека и наличия у него хронических заболеваний.

Кроме того, у излечившихся от COVID-19 людей встречаются боли в конечностях и мышцах, сильные головные боли, а также могут начать выпадать волосы. Также у пациентов часто происходит изменение сердечного ритма. Другим симптомом является потеря ориентации в пространстве.

По словам медиков, хотя бы одно подобное осложнение встречается у всех пациентов, которые перенесли коронавирус. Поэтому, если человек не делал тест на коронавирус, рекомендуется сдать тест на антитела.

Ранее неврологи рассказали, как часто у пациентов с коронавирусом происходит опасное поражения мозга. Подобные проблемы были выявлены примерно у каждого сотого пациента.

Вам может понравиться

Врач Мясников рассказал о вызывающих рак аптечных витаминах А

Александр Мясников, медик и ведущий, отметил, что частое употребление аптечных витаминов А может стать причиной развития онкологических заболеваний и уродств у плода. Согласно его словам, было проведено исследование, показавшее, что

Врач Ищенко рассказал об «убивающих» кости и суставы привычках

Светлана Ищенко, специалист в области медицины, поведала россиянам о различных привычках, негативно влияющих на суставы и кости человека. Согласно ее словам, к ним можно отнести отсутствие баланса в питании. Она

Китайские ученые рассказали о влиянии недосыпа, депрессии и плохого питания на развитие рака

Команда исследователей из КНР определила, что многие вредные привычки могут заметно увеличить риск развития онкологических заболеваний у людей. Согласно словам специалистов, вероятность возникновения рака намного выше у тех, кто постоянно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 декабря – ясно, до -19 °C | город Мытищи: погода, 6 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 декабря – переменная облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 декабря – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 6 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 6 декабря – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 6 декабря – пасмурно, до 9 °C |