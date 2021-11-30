Команда неврологов из Соединенных Штатов определила, что у почти каждого сотого зараженного коронавирусом, доставленного в больницу, были обнаружены опасные поражения мозга.

Они провели анализ практически 40 000 случаев госпитализации людей с SARS-CoV-2, средний возраст которых оказался равным 66 годам. При этом мужчин было в 2 раза больше, чем женщин. Чаще всего их госпитализировали из-за психических изменений, ухудшения концентрации и лихорадки. Опасные мозговые осложнения возникали у 1,2 процента больных.

Обычно у этих зараженных фиксировался ишемический инсульт или внутричерепное кровоизлияние. Иногда наблюдались серьезные поражения нервной системы. Данная информация должна помочь врачам в лечении пациентов, зараженных COVID-19. Исследователи советуют чаще проводить обследования мозга больных, что должно помочь в обнаружении возможных патологий.