В территориальные воды Украины вошли российские боевые корабли, сообщает портал Avia.Pro, ссылаясь на украинского министра обороны Алексея Резникова. Глава ведомства заявил, что всего в двух километрах от портов Мариуполь и Бердянск находятся корабли ФСБ с 30-миллиметровыми артиллерийскими орудиями на борту.

Министр отметил, что они практически постоянно находятся рядом с украинскими портами и наблюдают за обстановкой.

Портал Avia.Pro уточняет, что корабли были направлены в Азовское море после очередного обострения на Донбассе. Вполне вероятно, что они призваны предотвратить попытки Киева атаковать самопровозглашенные ЛНР и ДНР с моря.

Напомним, что украинский корабль «Донбасс» приблизился на опасное расстояние к Керченскому проливу и не отвечал на вызовы. Киев не подавал заявку на прохождение под мостом, поэтому его действия являются провокационными и повышают напряженность в регионе.