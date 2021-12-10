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В территориальные воды Украины вошли российские боевые корабли, сообщает портал Avia.Pro, ссылаясь на украинского министра обороны Алексея Резникова. Глава ведомства заявил, что всего в двух километрах от портов Мариуполь и Бердянск находятся корабли ФСБ с 30-миллиметровыми артиллерийскими орудиями на борту.

Министр отметил, что они практически постоянно находятся рядом с украинскими портами и наблюдают за обстановкой.

Портал Avia.Pro уточняет, что корабли были направлены в Азовское море после очередного обострения на Донбассе. Вполне вероятно, что они призваны предотвратить попытки Киева атаковать самопровозглашенные ЛНР и ДНР с моря.

Напомним, что украинский корабль «Донбасс» приблизился на опасное расстояние к Керченскому проливу и не отвечал на вызовы. Киев не подавал заявку на прохождение под мостом, поэтому его действия являются провокационными и повышают напряженность в регионе.

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