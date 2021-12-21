Родион Мирошник, представитель ЛНР, отметил, что Владимир Зеленский, украинский лидер, собирается разрешить действия наемников из других государств, которые воевали на территории Донбасса. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Согласно его словам, недавно глава украинского государства поставил свою подпись на документе законопроекта, который значительно упрощает получение гражданства Украины людьми, принимавшими участие в АТО и ООС на юго-востоке страны. Это позволит иностранным наемникам стать гражданами страны.

Представитель ЛНР добавил, что Зеленский тем самым решил переиграть всех, выполнив минские договоренности, один из пунктов которых гласит о необходимости вывода наемников из других стран с украинских земель. Теперь же им не нужно никуда уходить, так как они могут без проблем получить гражданство Украины, считает Мирошник.