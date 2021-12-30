Несколько подростков из Португалии собираются судиться сразу с 33 странами.

Как рассказывает ВВС News, речь идёт о 13-летнем Андре Оливьере, его 16-летней сестре Софии и четырёх их друзьях. По их словам, судиться с 33 странами «немного пугает».

Отмечается, что четыре года назад Португалия сильно пострадала от пожаров. Жертвами пожаров стали 66 человек, кроме того, 485 семей лишились своих домов. Позже было установлено, что пожары начались из-за сильной жары, которая, в свою очередь, началась из-за климатических изменений.

Молодые люди считают, что страны не выполняют обещания, которые касаются борьбы с изменениями климата. Они надеются, что теперь страны попробуют исправить свои ошибки. Они также отметили, что даже если не сумеют выиграть дело, то они покажут пример, которому могут последовать другие люди.

Ранее учёные установили, что пожары непропорционально сильно влияют на таяние вечной мерзлоты в Арктике. Но основное влияние оказывают климатические изменения.