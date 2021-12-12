Группе исследователей из Соединенных Штатов удалось определить, что пожары ускоряют таяние вечной мерзлоты на территории Арктики.

В рамках данной научной работы специалисты проанализировали спутниковые фото, сделанные за последние семь десятков лет для определения скорости формирования термокарста (просадка земной поверхности при таянии льда) в северных областях Аляски. Они также использовали компьютерную модель на базе нейронной сети, что дало возможность определить влияние пожаров на вечную мерзлоту.

Согласно их словам, за последние десятилетия скорость формирования термокарста увеличилась на 60 процентов. На это в основном влияют климатические изменения, однако пожары непропорционально сильно повлияли на данный процесс – они ответственны за 10 процентов всей просадки поверхности. Воспламенения стали происходить чаще из-за иссушения тундры. Для появления огня теперь достаточно нескольких ударов молнии.