читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группе исследователей из Соединенных Штатов удалось определить, что пожары ускоряют таяние вечной мерзлоты на территории Арктики.

В рамках данной научной работы специалисты проанализировали спутниковые фото, сделанные за последние семь десятков лет для определения скорости формирования термокарста (просадка земной поверхности при таянии льда) в северных областях Аляски. Они также использовали компьютерную модель на базе нейронной сети, что дало возможность определить влияние пожаров на вечную мерзлоту.

Согласно их словам, за последние десятилетия скорость формирования термокарста увеличилась на 60 процентов. На это в основном влияют климатические изменения, однако пожары непропорционально сильно повлияли на данный процесс – они ответственны за 10 процентов всей просадки поверхности. Воспламенения стали происходить чаще из-за иссушения тундры. Для появления огня теперь достаточно нескольких ударов молнии.

Вам может понравиться

В Японии создали маску, которая светится при контакте с коронавирусом

Специалисты из Японии разработали маску, которая светится, если на неё попадут частицы COVID-19. Об этом сообщило японские издание Kyodo News. Созданием маски занимались учёные Университета префектуры Киото под руководством Ясухиро
  • Анна
  • 09.12.2021
  • читать 1 минуту

Ученые из Гонконга создали убивающую коронавирус нержавеющую сталь

Группа исследователей из Гонконга смогла спроектировать нержавеющую сталь, которая может нейтрализовать частицы COVID-19 на своей внешней части. Специалистами были изменены структура и состав материала. В нем на 10% повысили содержание

Кардиолог Сергеева назвала оптимальное соотношение массы тела и роста

Дарья Сергеева, специалист в области кардиологии, поведала о том, каким должно быть нормальное соотношение массы тела и роста (ИМТ). При отклонении от нормы возможно возникновение проблем со здоровьем. Для расчета
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 декабря – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 декабря – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Королев: погода, 12 декабря – небольшая облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C | Армавир: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C |