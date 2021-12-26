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В информагентстве The New York Times отметили, что из-за недостаточного опыта управления страной у Владимира Зеленского, лидера Украины, может начаться масштабный вооруженный конфликт.

Согласно словам Эндрю Крамера, автора материала, отсутствие нужных знаний у главы украинского государства и членов его команды способно привести к огромным негативным последствиям, причем для всего мира. Любое непродуманное действие станет причиной начала войны, которая значительно ухудшит взаимоотношения между Соединенными Штатами и РФ.

Журналист добавил, что Зеленского окружают не эксперты в области политики, а шоумены, которые отличаются лишь преданностью президенту. Крамер напомнил, что прежде чем стать главой государства, Зеленский являлся комиком, поэтому назначил на многие важные позиции людей из своей предыдущей сферы деятельности.

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