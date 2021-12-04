Нутрициолог Евгения Дегтянникова рассказала о фруктах, от которых стоит отказаться, если человек планирует похудеть. Её слова передаёт издание РИА Новости.

Как отмечает специалист, во время похудения не стоит есть фрукты, которые имеют высокий гликемический индекс. Этот параметр указывает на то, с какой скоростью глюкоза оказывается в крови после того, как человек съел какой-либо продукт. Чем больше этот параметр, тем быстрее глюкоза оказывается в крови и происходит выработка инсулина.

К числу таких фруктов относятся финики, виноград, бананы, арбузы и манго. Кроме того, Дегтянникова заявила, что при похудении съедать более двух фруктов в день не рекомендуется, а порой и вовсе ограничиться только одним.

Когда человек начинает ограничивать себя в употреблении сладких фруктов, у него понижается содержание триглицеридов в крови. Их высокое содержание имеет отношение к диабету и метаболическому синдрому. Кроме того, в случае истощения может произойти гипогликемия.

Ранее эксперты рассказали, какую опасность для некоторых людей может представлять употребление хурмы. Людям с сахарным диабетом стоит отказаться от этого фрукта.