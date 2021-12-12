Специалисты рассказали, что употребление воды является простым и эффективным способом вывода из организма части сахара. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на Diabetes UK.

Как сообщается, у людей, страдающих от диабета, может сильно повыситься уровень сахара в крови. Такое состояние называется гипергликемией. Развиваться гипергликемия может достаточно медленно, на протяжении нескольких дней, а иногда и недель.

Указывает на это состояние повышенная жажда, постоянная усталость, боли в животе, потеря веса без причин для этого, а также фруктовый запах изо рта. Организм, как отметили специалисты, старается вымыть лишний сахар вместе с мочой, из-за чего необходимо больше пить простой воды.

Таким образом, обильное питьё поможет справиться с этой проблемой быстрее. Специалисты рекомендуют пить 6-8 стаканов воды за день. Отмечается также, что нерегулярная гипергликемия опасности не представляет, однако если это состояние сохраняется длительное время или уровень сахара очень высок, то это уже весьма опасно.

Недавно эксперты рассказали о продуктах, которые считаются полезными для здоровья, но в действительности содержат много сахара. В частности, были отмечены обезжиренные молочные продукты и сухофрукты.