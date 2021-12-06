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В настоящий момент не стоит модифицировать имеющиеся вакцины под новый штамм коронавируса «Омикрон», заявил вице-президент РАН Владимир Стародубов. Он пояснил, что пока данная мутация не добралась до России, сложно предсказать какие-то новые ее особенности.

По словам Стародубова, нужно продолжать вакцинацию в штатном режиме. Если «Омикрон» проявит какое-то новое воздействие на организм, за две недели существующие препараты будут модифицированы под него.

Кроме того, пока нет смысла изменять применяемые в медицинских учреждениях схемы лечения. Первые исследования показывают, что «Омикрон» не так патогенен, как его предшественники, поэтому время на адаптацию методов избавления от инфекции и модификацию вакцин у специалистов будет. Паниковать по поводу нового штамма не стоит, уверен Стародубов.

Напомним, что штамм «Омикрон» выявили у двух граждан России, которые прилетели из Южноафриканской республики. Это первые случаи заражения данным вариантом коронавируса в РФ.

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