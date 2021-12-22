Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби официально подтвердил на пресс-конференции, что рабочая группа его ведомства осуществила миссию на Украину с задачей выработки мер поддержки украинского военного потенциала. Об этом сообщает американское военное издание Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

На фоне высокой напряженности в отношениях между Украиной и Россией и широко распространенных западных заявлений о намерении России осуществить «вторжение», группа сотрудников Министерства обороны США завершила миссию по оценке потребностей Украины в противовоздушной обороне. Другие задачи, поставленные перед этой командой, включали оценку способности Украины реагировать на российские военно-морские, электронные и кибератаки.

Украина унаследовала от Советского Союза в 1991 году мощный потенциал противовоздушной обороны, включая ранние варианты комплексов ПВО С-300, а также более дальнобойные, но неподвижные С-200 и большое количество систем меньшей дальности, таких как «БуК-М1». Несмотря на незначительные улучшения ПВО Украины за последние три десятилетия, как ожидается, она не способна серьезно препятствовать российским воздушным или ракетным ударам, особенно с учетом того, что украинские средства противодействия радиоэлектронной борьбе также сильно устарели.

Ситуация в целом ухудшилась из-за сомнительного технического обслуживания. К этому следует добавить информацию о том, что Украина передала часть своих комплексов С-300ПТ в Соединенные Штаты «для испытаний», в результате чего лишилась своего самого грозного из средств ПВО.

Украина также унаследовала от СССР передовые на тот момент истребители для завоевания превосходства в воздухе Су-27. Хотя они со временем получили незначительные улучшения в своем вооружении, датчиках и электронике, в сочетании с весьма сомнительной подготовкой пилотов и низким уровнем поддержания готовности это дает очень ограниченную жизнеспособность в противостоянии с современными российскими истребителями, такими как Су-30СМ или Су-35.

Остается неясным, как Соединенные Штаты могут поддержать улучшение системы ПВО Украины, особенно с учетом ограниченного оборонного бюджета последней и риска того, что любое предоставленное американское оборудование может попасть в руки России. Скорее всего, американская помощь будет сосредоточена вокруг асимметричных систем, а именно ручных маловысотных ПЗРК. Это во многом аналогично поставкам переносных противотанковых ракетных систем взамен продажи Украине танков M1 Abrams или боевых машин M2 Bradley.

Система ПВО Avenger, которая представляет собой вариант ПЗРК Stinger, установленная на бронемашине, вероятно, будет наиболее мощной из систем, которые США готовы экспортировать в Украину, но она все так же имеет очень малую дальность действия, ограничена очень малыми высотами и не соответствует принятым в Украине стандартам советских времен.

Также предлагалось, чтобы США предоставили Украине истребители F-16 из своих резервов в качестве военной помощи, хотя перевод украинских ВВС с советской техники на американскую будет крайне дорогостоящим мероприятием и займет много времени. Хотя у F-16 меньше потребностей в техническом обслуживании, чем у истребителей, которые в настоящее время использует Украина, те модели, что находятся в американских резервах, не обладают заметно лучшими характеристиками по сравнению с уже имеющимися украинскими самолетами.