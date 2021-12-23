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Григорий Лукьянцев, представитель внешнеполитического ведомства РФ, в ходе разговора с журналистами РИА «Новости» отметил, что страны Запада должны взять на себя ответственность за возникший на польско-белорусской границе миграционный кризис.

Согласно его словам, западные государства сами привели своими действиями к возникновению кризиса с мигрантами на границах ЕС. Дипломат напомнил, что именно они привели к дестабилизации обстановки в североафриканском и ближневосточном регионах, что и привело к появлению большого количества беженцев, поэтому Европа обязана принять их к себе.

Представитель российского МИДа отметил, что польские пограничники систематически нарушают права человека, используя спецсредства против нелегалов. Он также сообщил, что Дуня Миятович, комиссар по правам человека Совета Европы, так и не смогла получить ответ на вопрос, почему в Польшу не допускают гуманитарные организации для слежения за ситуацией.

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