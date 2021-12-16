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В информагентстве NHK News отметили, что сразу 4 корабля китайской морской полиции проникли в японские территориальные воды, находящиеся рядом со спорными островами Сенкаку.

В размещенной статье указывается, что на одном из патрульных кораблей было замечено устройство, выглядящее как автоматическое орудие. Данные морские суда находились в указанной акватории около 120 минут. Журналисты отмечают, что, начиная с середины ноября текущего года, данное вторжение стало уже 33-м по счету.

В СМИ напоминают, что Япония и КНР ведут спор по поводу принадлежности данных островов, рядом с которыми были найдены крупные нефтяные месторождения, уже на протяжении почти 50 лет. При этом Токио руководит местной администрацией уже с 1972 года. Конфликт разгорелся вновь около 9 лет назад, когда японские власти выкупили острова у частных собственников.

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