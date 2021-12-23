На новостном портале «Авиа.про» отметили, что командование украинских ВМС готово при необходимости отправить патрульные катера в Керченский пролив.

Украинские военные при этом заявляют, что они имеют полное право на использование данного пролива, который соединяет акватории Азовского и Черного морей. Алексей Неижпапа, командующий ВМФ Украины, отметил, что страна обязана воспользоваться соответствующей возможностью. Эксперты при этом указывают на то, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям, учитывая увеличение напряженности в регионе.

Аналитики напомнили, что на российско-украинской границе сейчас сосредоточены огромные военные силы РФ. Москва также готова использовать силовые методы в случае провокаций в Керченском проливе. Не исключено, что украинские корабли будут потоплены.