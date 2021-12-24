читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия будет считать, что любое новое усиление военного потенциала в Гренландии или на Фарерских островах будет направлено против нее. Такова оценка Службы военной разведки Дании в опубликованной новой «оценке рисков». Об этом сообщает веб-сайт KNR (Kalaallit Nunaata Radioa – Гренландская радиовещательная корпорация). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В новой «оценке рисков» Службы военной разведки очерчены наиболее важные текущие и потенциальные угрозы для Дании и Содружества. По данным спецслужб, Россия хорошо осведомлена об американских действиях в Гренландии и станет считать, что любой новый военный потенциал в Гренландии или на Фарерских островах будет направлен против России.

Однако отмечается, что с точки зрения российской реакции имеется существенная разница в том, что могут вызвать различные военные меры.

Так, новый радар на Фарерских островах, который будет использоваться только лишь самими датскими военными для наблюдения за воздушным пространством, Россия, по всей вероятности, воспримет с пониманием. В то же время модернизация военной базы США в Гренландии, скорее всего, будет воспринята иначе.

«Возможное усиление базы Туле будет рассматриваться как прямая угроза для России», – заключает спецслужба. В ноябре сообщалось, что США скоро начнут комплексную модернизацию своей авиабазы ​​Туле. По словам министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода (от социал-демократов), это обновление не за горами, но в своем письменном ответе парламентскому комитету Гренландии он заявил, что «официальных запросов от США не поступало».

Политика России в Арктике также не однозначна. С одной стороны, россияне говорят об Арктике как о регионе сотрудничества, в которое, безусловно, можно инвестировать. В то же время, Россия продолжает процесс усиления своей военной деятельности.

Как отмечает спецслужба в «оценке угроз», в военном отношении Россия расширила или восстановила значительные возможности, при том что Соединенные Штаты в тот же период не уделяли Арктике очень высокого военного приоритета. Перевооружение России в Арктике в первую очередь необходимо для защиты ее собственных интересов, но есть в нем и наступательные элементы.

Согласно оценке угроз, «В краткосрочной перспективе Россия может развернуть с баз в Арктике истребители МиГ-31, оснащенные ракетами, потенциально способными угрожать американским авианосцам в Северной Атлантике. С самой северной арктической базы Нагурское российское ракетное вооружение может поразить базу Туле примерно за 40 минут».

Ужесточение политики в сфере безопасности также означает, что Гренландия, Фарерские острова и Дания рискуют стать объектом российского шпионажа, как и другие страны Арктического региона. «Россия имеет высокую заинтересованность получить информацию о роли Дании как арктической державы. Не в последнюю очередь это касается кибершпионажа», – отмечает Служба военной разведки Дании.

Следует отметить, что жители Гренландии негативно воспринимают рост военной напряженности в результате действий «великих держав». Самый популярный комментарий к публикации KNR был следующим: «Одна угроза запускает за собой другую. Русские приближаются, а Соединенные Штаты не просят разрешения на реакцию ни у Дании, ни у Гренландии. Они просто это делают».

Вам может понравиться

США задержали в Аравийском море судно с автоматами Калашникова

В информагентстве Akhbar-al-Saudia, сославшись на американских военных, отметили, что в северной области акватории Аравийского моря было арестовано судно с крупной партией вооружения. Согласно опубликованной информации, в неопознанном рыболовецком корабле было

The Drive: Украинские испытания Javelin против «решетчатой защиты» танков имеют лишь пропагандистское значение

Видеозапись учений с боевой стрельбой противотанковыми ракетами «Джавелин», представленная медиа-ресурсами Вооруженных Сил Украины, подверглась серьезному критическому анализу со стороны военного аналитика The Drive Томаса Ньюдика. Перевод основных положений публикации представлен

EADaily: оставшаяся без виртуального реверса Польша начала получать российский газ из ФРГ

В информационном агентстве EADaily отметили, что Польше пришлось организовывать поставки российского газа из ФРГ, после того как РФ на время остановила транзит энергоносителя через «Ямал – Европу». Отмечается, что во
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 декабря – снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 24 декабря – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Подольск: погода, 24 декабря – пасмурно, до -11 °C | Армавир: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -4 °C |