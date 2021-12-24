Россия будет считать, что любое новое усиление военного потенциала в Гренландии или на Фарерских островах будет направлено против нее. Такова оценка Службы военной разведки Дании в опубликованной новой «оценке рисков». Об этом сообщает веб-сайт KNR (Kalaallit Nunaata Radioa – Гренландская радиовещательная корпорация). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В новой «оценке рисков» Службы военной разведки очерчены наиболее важные текущие и потенциальные угрозы для Дании и Содружества. По данным спецслужб, Россия хорошо осведомлена об американских действиях в Гренландии и станет считать, что любой новый военный потенциал в Гренландии или на Фарерских островах будет направлен против России.

Однако отмечается, что с точки зрения российской реакции имеется существенная разница в том, что могут вызвать различные военные меры.

Так, новый радар на Фарерских островах, который будет использоваться только лишь самими датскими военными для наблюдения за воздушным пространством, Россия, по всей вероятности, воспримет с пониманием. В то же время модернизация военной базы США в Гренландии, скорее всего, будет воспринята иначе.

«Возможное усиление базы Туле будет рассматриваться как прямая угроза для России», – заключает спецслужба. В ноябре сообщалось, что США скоро начнут комплексную модернизацию своей авиабазы ​​Туле. По словам министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода (от социал-демократов), это обновление не за горами, но в своем письменном ответе парламентскому комитету Гренландии он заявил, что «официальных запросов от США не поступало».

Политика России в Арктике также не однозначна. С одной стороны, россияне говорят об Арктике как о регионе сотрудничества, в которое, безусловно, можно инвестировать. В то же время, Россия продолжает процесс усиления своей военной деятельности.

Как отмечает спецслужба в «оценке угроз», в военном отношении Россия расширила или восстановила значительные возможности, при том что Соединенные Штаты в тот же период не уделяли Арктике очень высокого военного приоритета. Перевооружение России в Арктике в первую очередь необходимо для защиты ее собственных интересов, но есть в нем и наступательные элементы.

Согласно оценке угроз, «В краткосрочной перспективе Россия может развернуть с баз в Арктике истребители МиГ-31, оснащенные ракетами, потенциально способными угрожать американским авианосцам в Северной Атлантике. С самой северной арктической базы Нагурское российское ракетное вооружение может поразить базу Туле примерно за 40 минут».

Ужесточение политики в сфере безопасности также означает, что Гренландия, Фарерские острова и Дания рискуют стать объектом российского шпионажа, как и другие страны Арктического региона. «Россия имеет высокую заинтересованность получить информацию о роли Дании как арктической державы. Не в последнюю очередь это касается кибершпионажа», – отмечает Служба военной разведки Дании.

Следует отметить, что жители Гренландии негативно воспринимают рост военной напряженности в результате действий «великих держав». Самый популярный комментарий к публикации KNR был следующим: «Одна угроза запускает за собой другую. Русские приближаются, а Соединенные Штаты не просят разрешения на реакцию ни у Дании, ни у Гренландии. Они просто это делают».