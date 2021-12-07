Учёные из Китая выяснили, что употребление яиц не оказывает негативного влияния на уровень холестерина.

Немало людей уверены в том, что яйца сильно увеличивают уровень холестерина, поэтому они часто отказывают от них. Однако учёные Уханьского медицинского колледжа отметили, что яйца весьма полезны – они низкокалорийны, содержат много белка и полезных веществ.

Что касается холестерина, то 70% организм синтезирует самостоятельно, а 30% поступает вместе с пищей. Таким образом, яйца не повышают уровень холестерина. Но людям, у которых высокий холестерин, специалисты советуют всё же употреблять не более четырёх яиц в неделю. Рекомендуется также ограничить употребление жирного мяса, субпродуктов и кальмаров.

Также было отмечено, что на уровень холестерина влияют наследственность, обмен веществ, и прочие факторы.

Недавно специалисты из Великобритании сообщили, что понизить уровень холестерина можно при помощи горчицы. Всего лишь одна чайная ложка горчицы в день понизит холестерин на 10%.