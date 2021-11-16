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В издании Daily Express, сославшись на исследовательницу Рут Фэйрчайлд, отметили, что благодаря ежедневному употреблению цельнозерновой горчицы можно уменьшить показатель холестерина в крови.

Был проведен эксперимент, в рамках которого 42 добровольца каждый день на протяжении двенадцати недель употребляли одну чайную ложку цельнозерновой горчицы. В результате у 86% добровольцев было зафиксировано резкое падение уровня холестерина. У других подобная реакция замечена не была. Указывается, что все они ели приправу одной марки.

Отмечается, что возраст испытуемых варьировался от сорока до семидесяти лет. Все они имели проблемы с лишним весом, а у некоторых диагностировали ожирение. Им нужно было съедать горчицу вечером. Специалисты отмечают, что у многих показатель холестерина снизился почти на 10%. Схожий результат может дать лишь длительная низкокалорийная диета.

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