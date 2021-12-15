На сегодняшний день крейсеры эксплуатируют фактически только военно-морские силы США, России и Китая. Канадский портал HotCars провел сравнение самых мощных кораблей, классифицированных в США и НАТО как крейсеры своих геополитических соперников, к которым отнес российский класс атомных крейсеров «Киров» и новейший китайский «Тип 055». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Военно-морской флот Китая официально представляет свои корабли Type 055 как «тяжелые эсминцы», но НАТО и США классифицировали этот класс как ракетный крейсер. Самым совершенным российским тяжелым атомным ракетным крейсером являются корабли класса «Киров». Сравнение этих боевых кораблей призвано показать, какой из них мощнее и опаснее.

Первый из атомных ракетных крейсеров класса «Киров» [проекта 1144 «Орлан»] вошел в строй в 1980 году, еще при СССР. В 2021 году ВМФ России располагают только одним кораблем, полностью готовым к эксплуатации [ТАРКР «Пётр Великий»]. Из четырех построенных кораблей два были списаны, а один находится на ремонте. «Киров» – один из старейших типов боевых кораблей, которые до сих пор ходят по морям, но, безусловно, один из самых смертоносных. Класс Kirov имеет водоизмещение 28000 тонн при полной нагрузке, способен развивать максимальную скорость 32 узла [до 60 км/час] и несет экипаж из почти 700 человек.

Что касается вооружения, то это действительно единственный в своем роде корабль. Во-первых, он оснащен противокорабельным ракетным комплексом большой дальности с установленными 20 ракетами «Гранит». Кроме того, располагает системой ПВО С-300Ф с 12 пусковыми установками и 96 ракетами в ячейках вертикального пуска. Также есть две сдвоенные пусковые установки и 40 ракет ЗРК «Оса-МА». Эти ракеты имеют дальность действия от 0,7 до 6 миль [1-10 км].

Но перечень ракетного вооружения на этом не заканчиваются, поскольку «Киров» также имеет ракетно-артиллерийскую систему ПВО «Каштан», которая может защитить корабль и флот от противокорабельных, противорадиолокационных ракет и авиабомб. Ракеты имеют дальность действия 5 миль [8 км], а пушки могут стрелять со скоростью 1000 выстрелов в минуту. Не стоит забывать и о 130-мм многоцелевом спаренном орудии АК-130, установленном на крейсере.

Первый корабль китайского Type 055 поступил на вооружение в 2020 году, а на 2021 год введено в строй уже три таких боеготовых корабля. Всего в программе намечена постройка 16 единиц. С водоизмещением от 12000 до 13000 тонн при полной загрузке Type 055 вполне подходит под определение ракетного крейсера. Его максимальная скорость составляет 30 узлов [55 км/час], а экипаж насчитывает более 300 человек. Конструкция корпуса и другие особенности обеспечивают кораблю уменьшенное радиолокационное сечение и уменьшенную инфракрасную заметность.

На вооружении Type 055 128 пусковых ячеек под новейшее ракетное оружие китайской армии. Тип 055 несет на вооружении противокорабельные крылатые ракеты YJ-18A, их варианты YJ-100 большой дальности, а также ракеты ближнего действия класса «земля-воздух» HQ-10 и HHQ-9B.

На носовой палубе также есть 130-мм военно-морская пушка. Также имеются 30-мм артсистемы вооружения для ближнего боя CIWS H / PJ-11 против таких угроз, как низколетящие самолеты или небольшие надводные цели, в том числе мины. Поскольку это еще и эсминец, он также имеет возможности противолодочной войны. Китайский линкор несёт противолодочные ракеты Yu-8 и торпеды Yu-7, запускаемые с двух тройных торпедных аппаратов.

Какой из кораблей наиболее опасен?

Несмотря на то, что Type 055 для многих является эсминцем, он вполне способен решать стандартную задачу для линейных крейсеров – то есть уничтожать что угодно своей артиллерийской стрельбой и мощными дальнобойными ракетами. Исходя из этого основного условия, класс «Киров» побеждает в соревновании за звание самого опасного и смертоносного крейсера. Однако Тип 055 в целом более боеспособный корабль, который может помочь флоту в большем числе видов миссий, чем его российский конкурент.

«Киров» безусловно побеждает при сравнении емкости ракетных ячеек, зато Тип 055 отличается более новыми технологиями и большим набором решающих характеристик. Не следует забывать, что китайские военные корабли – совсем новые и еще не показали всей своей эффективности на поле боя. У китайской армии много планов в отношении этих кораблей, поэтому их потенциал еще далеко не полностью раскрыт.

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод основных моментов сравнения в HotCars самых мощных ударных вертолетов США и России.