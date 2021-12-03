В качестве самых мощных и смертоносных ударных вертолетов в мире принято называть лишь две модели: американский Boeing AH-643 Apache Guardian и российский Kamov Ka-52 Alligator. Популярный во всем англоязычном мире портал HotCars, базирующийся в канадском Торонто, провел сравнение этих боевых машин. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

AH-64 Apache начал выпускаться в 1975 году компанией Hughes Helicopters, в середине 1980-х годов купленной McDonnell Douglas, а на рубеже веков это производство перешло к корпорации Boeing. В 2021 году выпуск все еще продолжается и на данный момент построено более 2400 машин.

На вертолетах используются два турбовальных двигателя General Electric T700, хотя из-за множества различных версий в других странах используются другие двигатели, такие как британский Rolls-Royce.

Экипаж Apache состоит из двух человек. Оба они могут летать и управлять вооружением. Благодаря дисплею, установленному шлеме, пилоты могут видеть нужную им информацию прямо перед глазами. Также есть система, которая соединяет автоматическую пушку со шлемом пилота, чтобы управлять направлением стрельбы по движению головы.

Датчики, используемые на вертолете, включают систему обнаружения и определения цели, систему ночного видения пилота, пассивные инфракрасные средства противодействия. Есть версия «Апача», способная отслеживать до 256 целей в пределах 31 мили [50 км].

Что касается вооружения, Apache способен вести ближний бой, поэтому на нем установлена 30-мм цепная пушка M230E1. Стандартная компоновка ракет – это противотанковые ракеты AGM-114 Hellfire и неуправляемые 70-мм ракеты общего назначения Hydra 70. Другие варианты, такие как зенитные ракеты Stinger и AIM-9 Sidewinder, противорадиационные ракеты AGM-122 Sidearm, были добавлены после появления вертолета.

В последние годы AH-64 оснащают также противотанковыми ракетами MBDA Brimstone и управляемыми ракетами Spike. Стоит отметить, что на вертолете были проведены успешные испытания небольшого лазерного оружия.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой модификацию Ка-50 «Черная акула», российского ударного вертолета, который стал, в частности, первой винтокрылой машиной с системой спасательного катапультирования. Компания «Камов» предложила вариант Ка-52, поскольку хотела создать двухместный многоцелевой вертолет, специально разработанный для ведения разведки, поддержки и координации групповых атак и выполнения других задач.

Всепогодный вертолет оснащен двигателем ВК-2500, его производство началось в середине 1996 года. По оценкам, в настоящее время в российской армии служат 155 машин этого типа.

Благодаря двум соосным несущим винтам, вращающимся в противоположных направлениях, вертолет является быстрым, маневренным и очень устойчивым в полете. Его броня достаточно прочна, чтобы защититься от снарядов калибра 23 мм.

Вертолет имеет шесть узлов подвески на крыльях, что дает много места для размещения современных ракет. В этом плане «Аллигатор» имеет гораздо более тяжелое и смертоносное вооружение, чем любой типичный боевой вертолет. Например, крылатая ракета Х-31 способна поражать корабли на дальности до 800 миль [1300 км]. Ка-52 также оснащен 30-мм пушкой и может нести до 12 противотанковых ракет «Вихрь», которые могут пробить 1000 мм брони на дальности 20 миль [32 км]. Другие варианты – блоки неуправляемых ракет или ракеты класса «воздух-воздух» «Игла-В».

Оба вертолета – отличные боевые машины, совершившие революцию в военном деле. Благодаря своим новым функциям и современным технологиям они устанавливают новый стандарт эффективности и надежности ударных вертолетов. AH-64 признан «классическим» ударным вертолетом армии США, а Ка-52 стал «самым культовым» для россиян.

«Хотя Alligator – очень впечатляющий вертолет со многими выдающимися возможностями и вооружением, Apache следует признать не намного, но более «продвинутым». Ка-52 обладает достаточно развитыми системами, поэтому он обычно выполняет функции воздушного командного пункта для группы вертолетов, таким образом обнаруживает цели и координирует боевые действия. Но самая совершенная модернизированная версия «Апача» – AH-64E – на данный момент является лучшей в таких действиях и хорошо зарекомендовала себя на поле боя», – заключает обозреватель HotCars.

Этот «специалист» явно слукавил, отметив как ключевое «превосходство» американского вертолета его «продвинутость» в электронных системах, и всячески избегая сравнения потенциального боя с Ка-52 «один на один». Хотя общеизвестно, что «Апачам» официально ставится задача «немедленно скрыться» при встрече в воздухе с российским ударным вертолетом, что не раз отмечалось в Сирии даже по отношению к более старым Ми-24 советской разработки.