Глава индонезийских ВВС главный маршал авиации Фаджар Прасетьо заявил, что Индонезия отказалась от сделки по покупке у России истребителей Су-35 и в целом сузила выбор для приобретения новых боевых самолетов до двух моделей – американских F-15EX и французских «Рафалей». Об этом, не особо скрывая удовлетворение, сообщает Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Индонезия официально признала поражение в своей попытке купить российские истребители и теперь будет выбирать между Boeing F-15EX Eagle II и Dassault Rafale, по словам начальника штаба ВВС страны. Выступая перед СМИ на авиабазе Халим Перданакусума недалеко от столицы Индонезии Джакарты, главный маршал авиации Фаджар Прасетьо сказал, что соответствующее решение было совместно принято главой государства и министерством обороны, добавив, что Индонезия по-прежнему намерена переоснастить истребителями «поколения уровня 4+» две-три эскадрильи, в зависимости от возможностей бюджета.

По словам Прасетьо, Индонезия отказывается от своего плана по приобретению Су-35 «с тяжелым сердцем». В 2015 году страна выбрала российский двухмоторный одноместный истребитель, но так и не подписала контракт на поставку 11 самолетов, предварительно согласованный с Россией в 2018 году.

Хотя прямо об этом не было заявлено, отказ от приобретения Су-35 был продиктован опасениями, что такой шаг может вызвать санкции США в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций, принятым Конгрессом в 2017 году в отношении приобретения оружия, а также военной техники и запчастей у противников США, к которым были отнесены Иран, Северная Корея и Россия.

Индонезия желает приобрести новые самолеты для удовлетворения своих все более насущных потребностей в противовоздушной обороне своей обширной территории, состоящей из более чем 17000 островов и простирающихся от восточной окраины Индийского океана до Папуа-Новой Гвинеи. Новые истребители в любом случае будут служить вместе с уже существующим в Индонезии флотом частично модернизированных американских F-16C/D Fighting Falcon (до того побывших в эксплуатации в ВВС США) и российских Су-27/30.

Прасетьо отметил, что если Индонезия выберет F-15EX, поставки этого многоцелевого истребителя могут начаться в 2027 году. В то же время индонезийский эксперт Йоханнес Нугрохо в статье, опубликованной ранее австралийским аналитическим центром Lowy Institute, утверждал: «Индонезия, скорее всего, остановится на тех истребителях, которые в конечном итоге вряд ли вызовут раздражение как в Китае, так и в США. Это дает французской заявке Rafale преимущество перед остальными, если только на горизонте не появится совершенно новый претендент».