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Специалисты Международной кризисной группы (ICG) заявили о необходимости подписания договора об отказе от осуществления военных действий Российской Федерацией, Соединенными Штатами и странами Европы.

Отмечается, что сторонам конфликта следует провести «постановочную деэскалацию» для начала переговоров. При этом любые действия военного характера после подписания соглашения должны быть восприняты как максимально провокационные. РФ нужно будет отвести свои вооруженные силы от границ Украины и демонтировать военную инфраструктуру на приграничных территориях.

Западным странам запретят осуществлять военные маневры в акваториях Балтийского и Черного морей. Они также должны меньше заявлять о возможности Грузии и Украины вступить в Североатлантический альянс. Аналитики уверены, что это позволит значительно снизить уровень напряженности в регионе.

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