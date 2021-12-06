Американское военное присутствие вблизи норвежско-российской границы далеко не во всем повышает безопасность Норвегии, утверждает норвежский военный аналитик подполковник Тормод Хейер в High North News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Несмотря на то, что большая часть противостояния между США и Россией происходит в Северной Атлантике и Баренцевом море без участия Норвегии, американская активность в значительной степени опирается на Норвегию, особенно в сфере авиации и подводных лодок. Это преимущество для Норвегии и США в осведомленности о ситуации в этом районе. Однако весомым недостатком является то, что Норвегия тем самым занимает более высокое место в российском списке потенциальных целей, которые должны быть устранены в случае кризиса или конфликта.

Такие аргументы приводит профессор военного колледжа Норвежского университета, а также руководитель отдела оборонных исследований подполковник Тормод Хейер.

«Норвегия становится все более уязвимой. В то же время она полностью зависит от американской помощи в случае возникновения кризисной ситуации. Таким образом, в Норвегии действует баланс, и нет однозначного ответа, как с этим справиться. Это требует деликатного государственного мышления, и важно постоянно обсуждать это и закреплять решения в рамках широкого круга людей», – объясняет Хейер.

Активность американских военных учений в Норвегии и ее окрестностях, как на суше, так и в воздухе и в море, за последние несколько лет возросла. Как предыдущее, так и нынешнее норвежское правительство приветствует военное присутствие США на Крайнем Севере и желает увеличения активности в военных учениях.

«США – единственная страна, которая может предоставить Норвегии надежную гарантию безопасности в случае кризиса или конфликта с Россией. Норвегия должна стремиться к тому, чтобы договоренности о поддержке со стороны Америки были как можно более конкретными и осязаемыми, но при этом избегать нервозности для россиян», – отмечает Хейер.

По его словам, Россия не боится Норвегии как таковой, но Норвегия становится отправной точкой для американских операций на севере, в направлении Кольского полуострова. А там находятся одни из самых страшных угроз для США – ядерные ракеты на российских подводных лодках.

«США считают Россию стратегическим конкурентом. Норвегия считает Россию иначе – законным и естественным партнером по сотрудничеству, даже в той же сфере, где американцы хотят сдерживать Россию. Это означает, что интересы Норвегии и Америки не всегда совпадают. Этот аргумент серьезно недооценивался во время предыдущего правительства Сольберга», – говорит Хейер.

Он приводит пример из осени 2020 года, когда норвежское правительство решило отправить норвежский фрегат на учения вместе с американскими и британскими судами в российскую экономическую зону в Баренцевом море.

«Эти маневры союзников не способствовали сдерживанию, которое провозглашали США, а только провоцировали», – констатирует Хейер.

Он утверждает: особенно важно, чтобы норвежские силы, а не американские, были наиболее заметны в приграничных районах. Это меньше провоцирует Россию, что, в свою очередь, может облегчить норвежскому МИД действовать для укрепления безопасности, снизить риск недопонимания, в частности, в случае инцидентов, которые могут легко выйти из-под контроля и перерасти в кризис, которого вполне можно было избежать.

По оценке Хейера, основная проблема – в том, что даже с неуклонным увеличением расходов на оборону с 2014 года, норвежские вооруженные силы по-прежнему не в состоянии контролировать свои огромные пространства, особенно в океане. Таким образом, есть вакуум, который заполняют США и Россия.

Хейер, как исследователь в области обороны, утверждает, что недавно назначенное правительство Стёре выразило желание расширить норвежское пространство действий и попытаться наладить более тесный диалог и сотрудничество с обеими «великими державами».