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На онлайн-встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет решена судьба Украины, уверен журналист киевского издания «Обозреватель» Максим Яли. Он заявил, что американский лидер намерен призвать коллегу отказаться от «агрессии против Киева», которую Запад сам и придумал.

Цель Байдена кроется не столько в том, чтобы «спасти Украину», заявляет журналист, а в повышении собственного рейтинга. Действия американского президента вызывают недовольство у республиканцев, поэтому он намерен улучшить свою репутацию переговорами с Путиным.

Сделать это будет непросто, так как нужно ни много ни мало уговорить российского лидера отвести войска от границ с Украиной. Также речь обязательно зайдет о миграционном кризисе в Беларуси, в котором Запад также обвиняет РФ. Если Байдену удастся добиться подвижек по этим вопросам и российские войска начнут отходить вглубь страны, президент США сможет почувствовать себя героем, предотвратившим войну.

Однако Россия тоже ставит перед собой достаточно амбициозные цели. Ее задача – вынудить Украину выполнять Минские договоренности, альтернативы которым сегодня просто не существует. Поэтому Владимир Путин будет требовать у Байдена надавить на Киев.

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