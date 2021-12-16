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Александр Ярмоленко, националист из Харькова, отметил, что для Украины Российская Федерация представляла собой «дойную корову», используемую Киевом лишь для собственного обогащения.

Согласно его словам, до наступления 2014 года Украина «дружила» с РФ, используя ее в своих целях, чтобы увеличить свое благосостояние. Однако затем все изменилось. Ярмоленко считает, что в Кремле все «стали сумасшедшими», так как позволили Луганску и Донецку провозгласить свою независимость и стать отдельными республиками.

В СМИ напоминают, что отношения между Киевом и Москвой серьезно ухудшились около семи лет назад. Одной из причин случившегося является начало гражданской войны в Донбассе. Украина при этом регулярно обвиняет РФ в том, что она якобы вмешивается во внутренние дела государства.

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