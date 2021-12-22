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Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн высказался насчёт возможных новых санкций в отношении России. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как сообщается, в Берлине состоялся брифинг, во время которого Ассельборн высказался насчёт Украины и санкций против России. По его мнению, введение новых экономических ограничений стало бы обременительным. Ассельборн указал, что пользы от этого никому не будет, в том числе и Европе.

Также он заявил, что если на Украине начнётся военная операция, то санкции весьма негативно повлияют на Россию, чего никто не хочет. Поэтому, как он указал, искать выход из этой ситуации следует при помощи дипломатии, а не за счёт силового решения.

Отмечается, что уже несколько недель на Украине и на Западе постоянно заявляют о «российской угрозе» у границ Украины. В России считают, что эти сообщения являются предлогом для того, чтобы разместить военную технику НАТО поблизости от российских границ.

Недавно канал CNN заявил, что США и ЕС могут ввести против России самые жесткие экономические санкции. Они будут введены в том случае, если Россия осуществит “вторжение” на Украину.

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