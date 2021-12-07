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На канале CNN, сославшись на собственные источники, отметили, что Соединенные Штаты и ЕС могут ввести против РФ самые жесткие ограничительные меры в истории, если не считать Северную Корею и Иран.

Собеседник телеканала отметил, что страны Запада подготовили «крайне агрессивные санкции», которые будут введены в отношении России, в случае если она решит «вторгнуться» на украинские земли. Схожие меры ранее были введены против КНДР и Ирана. Не исключено, что они предполагают отключение страны от банковской системы SWIFT.

Ранее в СМИ отмечали, что Вашингтон продолжает изучать возможности для введения новых санкций против Москвы, чтобы не допустить «нападения» российских войск на украинские территории. Данные новости стали появляться перед запланированной телефонной беседой между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

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